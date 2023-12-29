Российские дети получили ожоги роговицы глаз в детсаду

В поселке Угольные Копи на Чукотке двое детей получили ожоги роговицы глаз в детсаду. Об этом сообщила прокуратура российского региона на своем сайте.

Там уточнили, что дети пострадали из-за работы кварцевой лампы. О состоянии несовершеннолетних после случившегося информации не приводится.

«Прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, даст оценку действиям работников детского сада», — отчитались в надзорном ведомстве.