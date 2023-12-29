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Вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак на Камчатке"

На Камчатке питомник "Авача-мэй" серьезно затопило. Как пишет Telegram-канал Shot, это произошло в результате выхода из берегов реки.

Сообщается о том, что бурные потоки разрушили собачьи будки и нанесли ущерб инфраструктуре питомника.

Руководители "Авача-мэй" заверили, что все хаски находятся в безопасности, однако требуется помощь добровольцев.

В питомнике "Авача-мэй" содержится несколько десятков ездовых собак. Он расположен примерно в 10 километрах от города Елизово.

До этого на Камчатке произошло другое ЧП. Двое жителей на снегоходах пропали по дороге в бухту Саранная. 26 декабря мужчины поехали в общину "Тарья Ительмен". Приехать они должны были 28 декабря. Но их близкие так и не дождались мужчин. Около полуночи по местному они обратились к спасателям. Поиски начаты только 29 декабря утром по местному времени.

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