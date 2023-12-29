Вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак на Камчатке"

До этого на Камчатке произошло другое ЧП. Двое жителей на снегоходах пропали по дороге в бухту Саранная. 26 декабря мужчины поехали в общину "Тарья Ительмен". Приехать они должны были 28 декабря. Но их близкие так и не дождались мужчин. Около полуночи по местному они обратились к спасателям. Поиски начаты только 29 декабря утром по местному времени.