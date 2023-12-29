В Киеве загорелись склады после взрывов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе украинской столицы горит склад. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Как заявили в Киевской городской военной администрации (КГВА), пожар на складе в данном районе города распространился на площади 3 тысячи кв. м. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале КГВА.

В КГВА сообщили, что на складских помещениях, расположенных в Шевченковском районе Киева, также возник пожар.

Утром 29 декабря стало известно, что взрывы прозвучали в районе военного завода "Артем" в столице Украины.

Как пишут украинские СМИ, это предприятие находится недалеко от станции "Лукьяновская" киевского метро, о повреждении которой ранее рассказал Кличко. Завод производит авиационную технику.