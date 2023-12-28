ВСУ ранили женщину и повредили 11 жилых домов в Брянской области
Жительница Брянской области пострадала при обстреле поселка Суземка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 декабря сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, противник выпустил свыше 15 снарядов по гражданским объектам. Раненую доставили в больницу, врачи оказали ей необходимую помощь. Состояние женщины не уточняется.
Повреждения получили 11 жилых домов, административное здание и несколько автомобилей, а хозяйственная постройка оказалась полностью уничтожена. В поселении нарушено энергоснабжение, добавил Богомаз: аварийные службы уже начали восстанавливать сети. Экстренные службы продолжают обследовать места падения боеприпасов.
Как писала «Парламентская газета», в четверг `иев сбросил с дрона-камикадзе взрывчатку на село Мокрая Орловка Белгородской области. Осколки посекли голову и ноги местному жителю, а также повредили частный дом. Пострадавшего госпитализировали.