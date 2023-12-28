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Украина атаковала несколько российских населенных пунктов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 28 декабря атаковали три населенных пункта Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

Украина атаковала несколько российских населенных пунктов
© Lenta.ru

По его словам, под обстрел попали села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. Местные жители не пострадали, однако повреждены пять домовладений.

Кроме того, атакован поселок Теткино Глушковского района. Власти зафиксировали шесть прилетов. В результате были повреждены заборы и кровля двух частных домов. Кроме того, задета линия электропередачи, из-за чего часть населенного пункта обесточена. Старовойт заверил, что аварийные бригады приступят к ремонту, когда станет безопасно.

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Губернатор также подчеркнул, что региональные власти окажут помощь собственникам всех поврежденных домов.

23 декабря ВСУ также обстреляли село Алексеевка Глушковского района. Всего зафиксировано около 40 прилетов. В результате были повреждены несколько зданий. Один из снарядов попал в жилой дом, где в этот момент находился мужчина, спасти которого не удалось.

Происшествия
Роман Старовойт
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