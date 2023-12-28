В Курске суд вынес приговор 27-летнему курянину, избившему до смерти мужчину в ресторане

Ленинский районный суд вынес приговор 27-летнему курянину, избившему до смерти мужчину в ресторане В январе этого года подсудимый подрался в ресторане с мужчиной. Он дважды ударил потерпевшего кулаком по голове. От ударов потерпевший упал и потерял сознание, а впоследствии скончался. - Вину в совершении преступления подсудимый не признал. Суд признал курянина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ), - рассказали в объединенной пресс-службе судов Курской области. Следующие 9 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима. В пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей, в пользу сводной сестры - 1 млн рублей.