В Одессе военный взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену. Об этом сообщает украинское издание «Думская».

«По предварительной информации, он был под наркотиками. Его уже обезвредил и задержал спецназ», — говорится в сообщении.

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказывал РИА Новости, что военкомат в городе Запорожье, который контролируется украинскими властями, принимает на службу людей с психическими расстройствами.

Военный уточнил, что сам имеет подобные медицинские проблемы. Однако военный комиссариат все равно отправил его на фронт, предварительно оформив для него новые документы.