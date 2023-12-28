Стала известна личность погибшего при пожаре на Алтуфьевском шоссе

Единственным погибшим при пожаре в жилом доме на Алтуфьевском шоссе в Москве оказался 52-летний доставщик еды. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В издании напомнили, что пожар произошел утром 28 декабря в одной из квартир на 18-м этаже. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

По предварительным данным, в квартире, где произошел пожар, уже начали отмечать новогодние праздники. В результате инцидент из дома были эвакуированы 17 человек.