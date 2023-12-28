На Курильских островах произошло третье землетрясение

Жители Курильских островов ощутили подземные толчки, зафиксировало три землетрясения, во всех случаях эпицентр находился в Тихом океане. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, эпицентр первого землетрясения находился в акватории Тихого океана на глубине 19 километров, в 130 километрах от села Рейдово. Магнитуда в эпицентре составила 6,3 балла. Толчки силой до 4 баллов ощущали жители города Курильск, сел Рейдово, Китовое, Горячие ключи, Буревестник и Горное. В Южно-Курильске, селах Малокурильское и Крабозаводское ощущались трехбалльные толчки.

Сейчас спасатели обходят жилые дома в населенных пунктах.