Появились кадры с места обстрела машины директора птицефабрики под Воронежем

Следственное управление СК России по Воронежской области опубликовало видео с места обстрела автомобиля предпринимателя, владеющего птицефабрикой "Третьяковская". По факту случившегося СК завел дело о покушении на убийство.

Инцидент произошел вечером 27 декабря в районе села Третьяки Борисоглебского района. Автомобиль предпринимателя двигался вблизи трассы А144, когда неизвестный не менее двух раз выстрелил в сторону машины.

В результате никто не пострадал, однако, судя по кадрам, опубликованным СК, Volkswagen, на котором ехал бизнесмен, поврежден: у него разбито заднее право стекло.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, с 1 ст. 105 УК РФ о покушении на убийство.

Мотивы преступления устанавливаются. Следователи уже провели осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей.