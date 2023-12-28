Женщину задержали за кражу денег и украшений почти на 1 млн руб. у пенсионерки в Щелково

«В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от 87-летней местной жительницы о том, что неизвестная, находясь в ее квартире в доме на ул. Комарова, похитила принадлежащие ей ювелирные украшения и денежные средства. Установлено, что в квартиру заявительницы пришли две ранее незнакомые женщины, которые представились сотрудницами благотворительного фонда и попросили пустить их в квартиру для беседы. Пройдя в квартиру, они стали расспрашивать об условиях проживания и предлагать безвозмездную помощь в решении бытовых вопросов. Пока одна женщина разговаривала с пенсионеркой, другая в это время скрылась из виду, находясь в квартире», – рассказала Петрова.