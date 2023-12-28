Женщину задержали за кражу денег и украшений почти на 1 млн руб. у пенсионерки в Щелково
Полицейские задержали ранее судимую 51-летнюю женщину, подозреваемую в хищении под видом сотрудницы благотворительного фонда денег и ювелирных украшений у 87-летней жительницы Щелково. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от 87-летней местной жительницы о том, что неизвестная, находясь в ее квартире в доме на ул. Комарова, похитила принадлежащие ей ювелирные украшения и денежные средства. Установлено, что в квартиру заявительницы пришли две ранее незнакомые женщины, которые представились сотрудницами благотворительного фонда и попросили пустить их в квартиру для беседы. Пройдя в квартиру, они стали расспрашивать об условиях проживания и предлагать безвозмездную помощь в решении бытовых вопросов. Пока одна женщина разговаривала с пенсионеркой, другая в это время скрылась из виду, находясь в квартире», – рассказала Петрова.
Она добавила, что после ухода гостей пожилая женщина обнаружила пропажу хранившихся в квартире денег и ювелирных украшений. Материальный ущерб от действий преступниц составил 960 тыс. руб.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана ранее судимая 51-летняя жительница Балашихи», – отметила представитель ведомства.
По данному факту следователем следственного управления МУ МВД было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Щелковский городской суд избрал фигурантке меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение соучастницы преступления.