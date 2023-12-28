Крупнейшая в Воронежской области птицефабрика «Третьяковская» сообщила о покушении на своего директора

Птицефабрика «Третьяковская» Воронежской области подтвердила информацию о покушении на директора предприятия Геннадия Ширяева.

«Информацию (о покушении) подтверждаем, но комментариев никаких нет <...> Директор не пострадал», — сказал РИА Новости представитель предприятия.

Он добавил, что все производства — и птицефабрика, и маслозавод — работают в штатном режиме.

В региональном Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», — цитирует «РИА Ногвости» сообщение управления СК РФ по региону.

По предварительным данным следствия, вечером 27 декабря на участке, примыкающем к федеральной трассе А144 (474-й километр) в селе Третьяки Борисоглебского района, неизвестный произвел «не менее двух выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в движущийся автомобиль под управлением 59-летнего предпринимателя».

«Мотивы преступления устанавливаются. По уголовному делу проведены необходимые осмотры, по изъятым предметам и объектам назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня ряд телеграм-каналов написал, что накануне вечером неизвестные стреляли по машине предпринимателя на территории Борисоглебского городского округа.

При этом Mash отмечает, что версия о заказном убийстве у следователей не основная: на Ширяева могли напасть местные жители, недовольные ростом цен на яйца.