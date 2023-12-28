Россиянин пострадал при атаке украинского дрона-камикадзе

Житель Грайворонского округа Белгородской области ранен при атаке украинского дрона-камикадзе. Об этом в своем Telegram -канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице (...) Бригадой скорой помощи он доставляется во вторую городскую больницу города Белгорода», — сообщил губернатор.

Президент Владимир Путин заявлял, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства указал, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.