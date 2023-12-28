В Энгельсе женщина поверила в слова «ФСБшника» о взятом на её имя кредите и лишилась 860 тысяч рублей
Вконце декабря жительница Энгельса стала очередной жертвой телефонных мошенников, которые представляются сотрудникамиФСБ. Обэтом сегодня, 28декабря, рассказали впресс-службе ГУМВД поСаратовской области.
Пословам женщины, ейначали поступать звонки от«ФСБшников», которые убедили еёвтом, что кто-то пытается оформить кредит наеёимя. Она поверила, что для сохранения сбережений ихнужно перевести на«безопасный счет», обналичила 860 тысяч рублей ивнесла ихнауказанный мошенниками банковский счет.
Решается вопрос овозбуждении уголовного дела, отметили вуправлении.
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