В Энгельсе женщина поверила в слова «ФСБшника» о взятом на её имя кредите и лишилась 860 тысяч рублей

Вконце декабря жительница Энгельса стала очередной жертвой телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками ФСБ . Обэтом сегодня, 28декабря, рассказали впресс-службе ГУМВД поСаратовской области.

Пословам женщины, ейначали поступать звонки от«ФСБшников», которые убедили еёвтом, что кто-то пытается оформить кредит наеёимя. Она поверила, что для сохранения сбережений ихнужно перевести на«безопасный счет», обналичила 860 тысяч рублей ивнесла ихнауказанный мошенниками банковский счет.