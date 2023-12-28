В екатеринбургском ТЦ ногу мальчика зажевало в эскалатор

Ногу ребенка зажевало в эскалатор в торговом центре «Карнавал» в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

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Как сообщал Telegram-канал Ural Mash, мальчик застрял, когда поднимался вместе с мамой наверх. Стопа ребенка наполовину вошла в механизм. Чтобы освободить его потребовалось не менее 15 минут.

В МЧС подтвердили факт происшествия. По словам собеседника агентства, по прибытию спасателей ребенка уже передали врачам скорой помощи.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, с эскалатором «что-то случилось на середине». Медики диагностировали у пострадавшего закрытый осколочный перелом кости правой стопы.

«Есть опасения, что врачам, возможно, придется ампутировать один из пальцев пострадавшей ноги», — добавил он.