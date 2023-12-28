Уральца осудили за гибель десяти человек от отравления метанолом

Суд в Тюмени признал жителя Екатеринбурга виновным в сбыте контрафактной алкогольной продукции, от употребления которой погибли десять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

По данным следствия, он перевёз из Екатеринбурга в Тюменскую область и сбыл не менее 100 коробок немаркированной алкогольной продукции.

Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима.