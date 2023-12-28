В Новосибирске суд арестовал мужчину за насилие над семилетней девочкой

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный Новосибирска суд арестовал на два месяца обвиняемого в насилии над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщили в группе судов общей юрисдикции региона во "ВКонтакте".

"Постановлением суда от 28 декабря 2023 года удовлетворено ходатайство следствия в виде заключения под стражу до 25 февраля 2024 года в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении.

В среду в управлении СК по региону сообщили, что следователи задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в насилии над несовершеннолетней девочкой.