Названо количество жертв и пострадавших при пожаре в Москве

Жертвой пожара в жилом доме в Москве стал один человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

Днем в четверг, 28 декабря, пожар произошел в многоэтажном доме на Алтуфьевском шоссе. По данным ТАСС, речь идет о 22-этажном доме, а по информации РИА Новости, в здании 25 этажей.

Собеседник ТАСС в оперативных службах заявил, что возгорание началось на 20-м этаже на площади в 50 квадратных метров. РИА Новости уточняет, что из горящего здания удалось эвакуировать 17 человек. Источник ТАСС заявил, что из квартиры, соседней с горящей, спасли взрослого и ребенка, еще одного человека эвакуировали с 17-го этажа дома.

По данным «Московского комсомольца», все пострадавшие, включая одного ребенка, отравились продуктами горения. «МК» отмечает, что погибший - 52-летний мужчина.