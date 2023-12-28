Землетрясение произошло в районе Курильских островов

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Курильских островов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Отмечается, что эпицентр расположился в 107 километрах к юго-востоку от города Курильска. Землетрясение зафиксировали в 09:15 по времени UTC (12:15 по московскому времени).

В сообщении уточнили, что очаг землетрясения был на глубине 13 километров. Информации о разрушениях и жертвах нет.

Ранее у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр подземных толчков находился в 134 километрах от города Темуко, где проживают 238 тысяч человек.