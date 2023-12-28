Бывшего полицейского приговорили к колонии за разглашение гостайны

В Ростовской области суд приговорил бывшего полицейского к двум годам колонии общего режима за разглашение государственной тайны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном УФСБ.

По версии следствия, начальник отделения №2 Межрайонного отдела №2 Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области Александр Стратонов предоставил бизнесмену, у которого не было допуска к государственной тайне, результаты проводимых полицией секретных оперативно-разыскных мероприятий.