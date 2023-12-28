В больнице умер пострадавший при атаке БПЛА на мост под Белгородом

ТАСС, 28 декабря. Один из пяти рабочих-дорожников, получивших ранения в результате атаки на мост с помощью украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Грайворонском районе Белгородской области, умер. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня ночью в реанимации в результате кардиогенного шока умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе. Врачи боролись за его жизнь до последнего", - написал он.