Мужчина погиб в результате пожара в квартире на Алтуфьевском шоссе

По факту гибели мужчины в результате пожара в квартире дома на Алтуфьевском шоссе проводится доследственная проверка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова. «В четверг, 28 декабря 2023 года, произошло возгорание в квартире дома, расположенного на Алтуфьевском шоссе, в ходе которого от отравления угарным газом в машине скорой помощи скончался мужчина 1972 года рождения», – сказала собеседница агентства.