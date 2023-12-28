Старшеклассника в Подмосковье задержали при подготовке теракта

Старшеклассник пытался организовать нападение на школу с оружием в Подмосковье. Силовики задержали подростка, когда тот пытался купить оружие. Об этом сообщает Shot.

«В подмосковном Егорьевске задержан 15-летний подросток, который собирался напасть с оружием на учеников школы №5. В его телефоне нашли переписку с неизвестным куратором, который давал ему советы, как купить огнестрел», — передают авторы канала.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено два уголовных дела по факту покушения на убийство двух и более человек, а также подготовки террористического акта. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.