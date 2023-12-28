Россиянин напал с ножом на брата и его адвоката из-за раздела имущества

В Самарской области за расправу над двумя россиянами задержали жителя города Чапаевска. Об этом в четверг, 28 декабря, Следственного комитета России .

По данным следствия, 27 декабря 44-летний мужчина пришел в общежитие, где проживал его 34-летний брат, с которым был спор из-за раздела имущества. Встретив его в подъезде, старший брат нанес несколько колющих ударов ножом в туловище родственника, после чего вышел на улицу. Там он встретил виденного ранее адвоката, представлявшего интересы брата, и нанес ему удары ножом в шею и грудную клетку.