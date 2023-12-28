В России школьница оставила послание семье, ушла с другом в лес и не вернулась

В Симферополе школьница оставила странное послание семье, ушла с другом в лес и не вернулась. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По сведениям издания, российская девятиклассница проживала с дедушкой и братом. В день происшествия она отправилась в лес в сопровождении приятеля.

По словам юноши, школьница отлучилась якобы по нужде, а вернувшись, потеряла сознание. Парень вызвал бригаду скорой помощи, однако медикам не удалось спасти несовершеннолетнюю. Известно, что сотрудники полиции нашли у подростка дома записку. В ней девятиклассница указала, что много обманывала, и просила прощения за это. В конце послания девочка написала свой номер телефона.

Девятиклассница хорошо училась и не создавала проблем родственникам. Следователи начали проводить проверку.