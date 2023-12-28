Пожар произошел на 20 этаже жилого дома в Москве

Квартира загорелась на 20 этаже жилого дома на Алтуфьевском шоссе на севере Москвы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Согласно кадрам с места происшествия, которые сделали очевидцы, из окон квартиры вырывается дым. Причины возгорания пока неизвестны.

В столичном МЧС сообщили, что подразделения спасателей уже находятся на месте — к зданию подъехали две пожарных машины и скорая помощь. Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, что минувшей ночью пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Федора Полетаева в Москве. Очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Помещение оказалось захламлено — в нем горели мебель и личные вещи.