Суд отменил штраф 106 млн рублей для подрядчика, строившего ЛДС в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Суд повторно рассмотрел дело в отношении Алексея Грибана, главы компании "ЭлинАльфа", занимавшейся строительством новой ледовой арены, и отменил ранее назначенный ему штраф 106 млн рублей за срыв сроков работ. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Марина Морковина.

"Решением суда отменено решение мирового судьи, в соответствии с которым Грибан был привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ и административному штрафу в размере 106 млн рублей. Вот это решение отменено, производство по делу прекращено в связи с отсутствием в действиях Грибана состава административного правонарушения", - сказала собеседница агентства.

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Как уточнила Морковина, с точки зрения защиты изначально суд неправильно установил объемы выполненных и невыполненных работ в срок по госконтракту. "Суд апелляционной инстанции настаивал на том, что вина моего подзащитного не установлена, потому что были объективные причины. Первое - это ковид, который помешал выполнению работ в 2020 году, это повлияло на остальные работы. Второе - это удорожание материалов, которое тоже активно произошло в строительной отрасли, и третье - это большое количество изменений, которые вносились заказчиком в проектную документацию", - пояснила Морковина.

Возведение ледового дворца спорта (ЛДС) на левом берегу Оби в Новосибирске началось для матчей международного молодежного чемпионата мира по хоккею, однако в конце февраля 2022 года Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения соревнований. Изначально местные власти рассчитывали сдать объект к сентябрю 2022 года, позднее стало известно об изменении сроков ввода объекта. Они были перенесены на декабрь прошлого года. Отставания в строительстве ледового дворца не раз становились предметом критики со стороны федеральных органов власти, депутатов и надзорных ведомств.