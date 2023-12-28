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Bangkok Post: в Таиланде задержали россиянина, находившегося без визы 20 месяцев

Полиция Таиланда задержала россиянина, проживавшего там в течение 20 месяцев после окончания срока действия визы.

В Таиланде задержали россиянина без визы
© globallookpress.com

Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Уточняется, что россиянин оказывал находящимся в Таиланде россиянам услуги психотерапевта.

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что более 120 россиян погибли в королевстве в течение 2023 года, в основном причиной их смерти становились ДТП и несчастные случаи.

Происшествия
Дмитрий Одинцов