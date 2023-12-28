В Таиланде задержали россиянина без визы

Полиция Таиланда задержала россиянина, проживавшего там в течение 20 месяцев после окончания срока действия визы.

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что более 120 россиян погибли в королевстве в течение 2023 года, в основном причиной их смерти становились ДТП и несчастные случаи.