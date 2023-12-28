В Татарстане умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме

Пострадавший в результате взрыва бытового газа в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в поселке Осиново в Татарстане скончался, сообщили ТАСС в пресс-службе Республиканской клинической больницы.

Ранее он был госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами 80% тела.

Взрыв бытового газа произошел утром 21 декабря в квартире на втором этаже жилого дома в поселке Осиново. Пострадал один человек, его госпитализировали, еще трое жильцов были эвакуированы. По данным экстренных служб, частично обрушилась несущая стена жилого дома. Повреждения получили как минимум две квартиры. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).