В Дагестане из-за сильного ветра без света остались более 90 тыс. человек

Прокуратура проводит проверку после массовых перебоев с электроснабжением в Дагестане, вызванных сильным ветром. В зону отключения в четверг попали более 90 тыс. потребителей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"Прокуратура республики контролирует соблюдение прав граждан, попавших в зону аварийного отключения электроэнергии. По предварительной информации, 28 декабря в результате неблагоприятных погодных условий, усиления ветра, зафиксированы массовые перебои электроснабжения на территории региона. В зону отключения электроэнергии попали более 90 тыс. потребителей в городах и районах республики", - говорится в сообщении.

Ведомством будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований законодательства в сфере электроснабжения. Прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты проведения аварийно-восстановительных работ, а также соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.