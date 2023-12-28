Стали известны новые подробности о севшем на реку в Якутии самолете Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», который приземлился на покрытую льдом реку в Якутии, был введен в эксплуатацию 52 года назад, сообщает Telegram-канал SHOT. Авторы канала выяснили, что с тех пор он сменил четырех владельцев.

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По информации SHOT, в 2011 году самолет принадлежал авиакомпании UTair Express, в 2015 году — «КрасАвиа», а в 2016-м — «Ираэро». В собственность «Полярных авиалиний» борт перешел пять лет назад — в 2018 году.

Росавиация сообщила в своем Telegram-канале, что классифицирует аварийную посадку как серьезный авиаинцидент. Для его расследования будет сформирована специальная комиссия.

Решение по буксировке Ан-24 будет принято позже. Предварительно: самолет повреждений не имеет, — отмечается в сообщении.