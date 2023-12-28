В Петербурге попавшему под ленту рабочему раздавило грудную клетку

В Петербурге мужчину затянуло в транспортную ленту, сообщают «Известия». ЧП произошло на одном из предприятий в Колпинском районе. Мужчина скончался на месте.

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На пульт спасателей пришло сообщение от заместителя начальника производства, в котором говорилось, что в помещении ООО «Петрокаст Силико» один из сотрудников попал под ленту на линии по изготовлению огнеупорных силикатных блоков, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в среду, 27 декабря. Погибший выполнял функции дробильщика на предприятии. Руку мужчины затянуло в ленту, и машина сильно сдавила грудную клетку. Он скончался на месте от полученных травм до прибытия медиков.

Ранее в Санкт-Петербурге обнаружили тело мужчины в смотровой яме одного из автосервисов. Сотрудники мастерской заявили, что ранее не встречались с погибшим. На место происшествия вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли помочь мужчине.