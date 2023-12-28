В Петербурге девять мигрантов из стран ближнего зарубежья лишили приобретенного российского гражданства по правилам нового законодательства. Подробности ТАСС сообщили в региональном МВД.
По данным полиции, людей лишили гражданства из-за совершенных ими преступлений. Большинство из них были связаны с незаконной торговлей наркотиками. Все подсудимые получили российское гражданство около 10 лет назад. Им вручили уведомления о прекращении их статуса и забрали паспорта.
До этого сообщалось, что решения о прекращении российского гражданства лиц, совершивших преступления, вынесли не только в Петербурге, но также в Москве, Подмосковье, Тверской и Ленинградской областях.
Новый закон "О гражданстве" вступил в силу в октябре 2023 года. В нем представлен расширенный перечень преступлений, за совершение которых можно лишиться гражданства. По сравнению с предыдущей версией закона список увеличился с 18 до 64 статей УК РФ.