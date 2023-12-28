Студент угрожал устроить массовое убийство в техникуме Петербурга

Студент второго курса Техникума энергомашиностроения и металлообработки разослал своим одногруппникам сообщение о том, что собирается устроить в учебном заведении массовое убийство.

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Об этом говорится в материале 78.ru.

По данным издания, юноша выдвинул одно требование: либо к нему домой немедленно приезжают полицейские и он сдаётся с поличным, либо он совершит задуманное.

Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали молодого человека, он был отправлен в психиатрический стационар.