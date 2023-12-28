Студент угрожал устроить массовое убийство в техникуме Петербурга
Студент второго курса Техникума энергомашиностроения и металлообработки разослал своим одногруппникам сообщение о том, что собирается устроить в учебном заведении массовое убийство.
Об этом говорится в материале 78.ru.
По данным издания, юноша выдвинул одно требование: либо к нему домой немедленно приезжают полицейские и он сдаётся с поличным, либо он совершит задуманное.
Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали молодого человека, он был отправлен в психиатрический стационар.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае студент пытался пройти в техникум с сувенирной катаной.