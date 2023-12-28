В Ленобласти возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными в зоопарке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено в отношении руководства частного зоопарка в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства, выразившиеся в нарушении правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил, сокрытии сведений о внезапном падеже и об одновременных массовых заболеваниях животных, осуществлении деятельности по демонстрации животных с грубыми нарушениями лицензионных требований. <…> По материалу проверки природоохранной прокуратуры, направленному в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовно дело по п. "г" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и (или) страданий)", - говорится в сообщении.

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Для устранения выявленных нарушений в адрес генерального директора зоопарка внесено представление, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), ч. 1 ст. 10.7 (сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных) КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 43 тыс. рублей.

Дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) находится на рассмотрении в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.