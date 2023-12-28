Директор фирмы заплатит штраф 1,7 млн за срыв сроков госконтракта в Новосибирске

В Новосибирске директора коммерческой организации оштрафовали на 1,7 млн рублей за нарушение срока реализации нацпроекта. Фирма в срок не установила дорожные камеры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что компания не установила в необходимый срок 11 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД по четырем госконтрактам.

«Постановлением мирового судьи Заельцовского района Новосибирска по инициативе прокурора руководитель организации привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) в виде штрафа в размере 1,7 млн рублей», — говорится в сообщении.

По представлению прокурора организация исполнила свои обязательства и установила необходимое оборудование.