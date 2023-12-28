Россиянин похитил девушку на почве ревности и избивал ее в течение дня

В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, который похитил 20-летнюю девушку на почве ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Он проходит обвиняемым по статье 126 («Похищение человека») УК РФ. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Сейчас мужчина находится под стражей.

По версии следствия, в конце июня обвиняемый затолкал пострадавшую в свою машину и вывез на берег реки. Все это время он угрожал девушке расправой и насилием. Затем он привез ее в квартиру и запер. В течение суток мужчина избивал местную жительницу. Ей удалось сообщить о преступлении и освободиться лишь на следующий день.