СК начал проверку после посадки Ан-24 на реку в Якутии

Следственный комитет Российской Федерации начал доследственную проверку в Иркутске после посадки самолета Ан-24 в Якутии вне взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

«Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — отмечается в публикации.

До этого сообщалось, что Ан-24 с 30 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту приземлился вне взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту населенного пункта Зырянка в Якутии из-за ошибки экипажа при пилотировании.