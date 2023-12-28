В Киргизии предотвращены теракт и нападение на православную церковь

В городе Джалал-Абад в Киргизии по подозрению в подготовке теракта и нападения на православную церковь задержаны несколько несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности страны.
Как заявили в ведомстве, задержанные являются членами международной террористической группировки «Исламское государство — Вилаят Хорасан» (запрещенная в России террористическая организация). По заданию зарубежных эмиссаров они планировали заложить самодельное взрывное устройство у главной елки на центральной площади Джалал-Абада и намеревались организовать теракт и вооруженное нападение на находящийся в городе храм Успения Пресвятой Богородицы.
Возбуждено уголовное дело по статье «акт терроризма». Подозреваемые помещены в СИЗО. Спецслужбы устанавливают возможных сообщников задержанных.