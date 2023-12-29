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Пропавшего в морозы в Туве шестилетнего мальчика нашли живым

Шестилетний мальчик, пропавший из дома в Кызыле, найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МВД по Туве.

Пропавшего в морозы в Туве шестилетнего мальчика нашли живым
© ТАСС

"Мальчик найден. Ребенок заигрался и ушел далеко от дома, заблудился. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Он в порядке", - говорится в сообщении.

Ребенок пропал 28 декабря.

По данным регионального главка МЧС, в Туве с 26 по 29 декабря сохраняется морозная погода. Утром 28 декабря в Кызыле температура воздуха составила минус 23 градуса. Ночью столбик термометра доходит до минус 33 градусов.

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