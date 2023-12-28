В Якутии самолет произвел посадку вне взлетно-посадочной полосы

Самолет Ан-24 с 30 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту совершил посадку вне взлетно-посадочной полосы в аэропорту поселка Зырянка в Якутии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального оперативного штаба.

Внештатная посадка произошла 28 декабря во время выполнения рейса ЯП217 по маршруту Якутск - Зырянка - Среднеколымск. В результате ЧП никто не пострадал, сам борт не получил повреждений. Как пишет Shot, борт приземлился прямо на реку Колыма. В связи с этим инцидентом территориальное управление Росавиации проведет проверку.

Это не первая аварийная ситуация в аэропорту Якутии в этом месяце. Так, 10 декабря самолету пришлось вернуться в аэропорт Якутии из-за проблем с шасси. По данным ведомства, инцидент произошел около 12:49 по местному времени (06:49 мск). Пилоты самолета авиакомпании "ИрАэро", вылетевшего из Талакана в Иркутск, доложили о невозможности убрать шасси и решили вернуться на аэродром. Уточняется, что на борту воздушного судна находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. 11 декабря в Москве аварийно сел самолет с радиоактивными веществами на борту/