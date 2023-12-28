Обвиняемая в фейках против ВС РФ экс-депутат Брюханова объявлена в международный розыск

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова, обвиняемая в фейках против российской армии, объявлена в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время обвиняемая по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) Анастасия Брюханова объявлена в международный розыск", - сказал собеседник агентства.

Столичный главк СК возбудил уголовное дело в отношении Брюхановой в апреле. По данным следствия, она разместила видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц в YouTube, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины. "В частности, на размещенном видео она заявила о причастности российской армии к гибели мирных жителей в Буче в ходе специальной военной операции", - добавил представитель правоохранительных органов.