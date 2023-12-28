В ряде немецких городов обильные ливни вызвали наводнения

В общине Лилиенталь под Бременом из-за наводнения произошел прорыв плотины. Местные власти объявили режим повышенной опасности и начали эвакуировать жителей.

Из-за прибытия в Лилиенталь воды прекращено движение трамваев, одна из улиц осталась без света и газа. Жители, которые не смогли найти временный приют у родственников или знакомых, размещают в спортивном зале. В Бремене, который граничит с Лилиенталем, обстановка тоже серьезная. Там объявили экстренную эвакуацию после того, как на местной дамбе появилась трещина.

Сильные дожди вызвали наводнение в ряде районов Германии. Власти некоторых городов эвакуируют жителей, укрепляют дамбы, борются с высоким уровнем воды. В Брауншвейге использовали искусственную дамбу – длинную трубу, наполненную водой из реки – для защиты центра города. Сотням людей в Виндехаузене пришлось покинуть свои дома после отключения электричества в городе. В Хельме, расположенном недалеко от плотины Кельбра, разлилась река и затопила большие территории. В Упленгене, недалеко от Бремена, сотни добровольцев использовали мешки с песком для укрепления защиты от наводнения.

Также затопило несколько пойм на востоке Нидерландов, реки поднялись, вызвав локальные наводнения. Ожидается, что уровень воды в различных рукавах Рейна, протекающего через страну, достигнет пика 28 декабря, пишет Sky News.