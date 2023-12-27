В московском метро произошла драка

«В вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Тушинская» до станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии метро, между группой знакомых молодых людей возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе выяснений отношений 30-летнему жителю Подмосковья были нанесены удары в область головы и тела. Находившийся в этом же вагоне поезда пассажир вмешался в происходящее и попытался разнять конфликтующих. Молодые люди переключились на него. Они набросились на 27-летнего москвича и стали наносить удары руками и ногами по голове и телу, после чего покинули вагон и скрылись. Пострадавшие осмотрены медиками, их жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении.