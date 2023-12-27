Пражский стрелок признался в других убийствах

Давид Козак, устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге, признался в других убийствах. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек, передает РИА Новости .

Отмечается, что правоохранители обнаружили письмо в доме стрелка, в котором он рассказал о совершенном им нападении на отца с ребенком в Клановицком парке, расположенном на окраине чешской столицы. Данек уточнил, что полиция не станет обнародовать текст документа пока ведется расследование.