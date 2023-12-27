В Новосибирске в квартире жилого дома загорелась елка

В Новосибирске жителей многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщает ngs.ru со ссылкой на управление МЧС по региону. Инцидент произошел на улице Народная. По предварительной информации, в квартире на седьмом этаже загорелась елка. Огонь перекинулся на личные вещи жителей. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали с верхних этажей четверых человек, среди них был один ребенок. Хозяйка квартиры, в которой произошло возгорание, смогла выйти самостоятельно. Спасатели ликвидировали пожар за 18 минут. Информация о пострадавших в ведомство не поступала.