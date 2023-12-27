ФСБ раскрыла торговавших через интернет подпольных оружейников

В Республике Коми ФСБ раскрыла преступную группировку подпольных оружейников. Об этом в среду, 27 декабря, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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По данным силовиков, три россиянина организовали подпольную мастерскую по изготовлению боевого оружия из охолощенных образцов для последующего сбыта через интернет. С 2017 по 2019 годы обвиняемые изготовили свыше 11 единиц огнестрельного оружия и более 190 его основных частей.

Еще один фигурант дела самостоятельно изготовил огнестрельное оружие для стрельбы спортивно-охотничьими патронами и передал его для реализации руководителю группы.