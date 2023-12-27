Московский ночной клуб временно закрылся после вечеринки Ивлеевой

В Москве был опечатан клуб Mutabor, где проходила "голая" вечеринка Анастасии Ивлеевой.

Сегодня, 26 декабря, стало известно, что столичный ночной клуб Mutabor был опечатан после скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой. Его посетили сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

В ходе проверки также выяснилось, что в клубе часть алкоголя продавалась без лицензии и были нарушены некоторые санитарные нормы.