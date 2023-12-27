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Московский ночной клуб временно закрылся после вечеринки Ивлеевой

В Москве был опечатан клуб Mutabor, где проходила "голая" вечеринка Анастасии Ивлеевой.

Московский ночной клуб временно закрылся после вечеринки Ивлеевой
© Vse42.ru

Сегодня, 26 декабря, стало известно, что столичный ночной клуб Mutabor был опечатан после скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой. Его посетили сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

В ходе проверки также выяснилось, что в клубе часть алкоголя продавалась без лицензии и были нарушены некоторые санитарные нормы.

Все новогодние мероприятия, запланированные в заведении, переносятся на февраль. Клуб закрыли на месяц, сообщает РЕН-ТВ.

Происшествия
Анастасия Ивлеева
Роспотребнадзор