В Башкирии подросток в наручниках сбежал от злоумышленника, чтобы спасти мать

Шестнадцатилетний подросток, закованный в наручники бывшим мужем матери, смог сбежать из квартиры и ночью искал полицию, чтобы освободить свою мать. Об этом в среду, 27 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии.

В ночь на 24 декабря в дежурную часть полиции города Стерлитамака поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина проник в квартиру местной жительницы, избил ее, заковал в наручники ее сына и угрожал пистолетом.

Позже выяснилось, что вечером 23 декабря 42-летний житель Стерлитамакского района проник в квартиру бывшей жены, где находился 16-летний сын женщины. Заковав подростка в наручники, он стал дожидаться женщину. Когда она вернулась, обвиняемый стал ее избивать.

В это время подросток в наручниках смог сбежать и добраться до дома, где проживали знакомые, откуда и были вызваны полицейские. Прибывшие правоохранители обнаружили тело матери подростка с ножевыми ранениями, передает официальный Telegram-канал ведомства.