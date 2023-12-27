Квартира загорелась на юге Москвы

Пожар произошел в квартире жилого дома на Чертановской улице, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве. Возгорание возникло в одном из помещений и было оперативно ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожар произошел по адресу: Чертановская улица, дом 41к2. Загорание произошло в квартире в одном из помещений. Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Эвакуация жильцов не проводилась, — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Екатеринбурге в результате пожара в сауне, расположенной в торговом центре «Парк Хаус», пострадала 13-летняя девочка, которая надышалась едким дымом. Ее госпитализировали, сейчас ребенок под присмотром врачей. Сотрудники МЧС эвакуировали из горящего помещения 150 человек. Из них 15 — несовершеннолетние. По одной из версий, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.